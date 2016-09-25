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انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

Sun Sep 25, 2016 11:59am GMT
 
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القاهرة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 14.775 بالمئة من 14.921 بالمئة في العطاء السابق يوم 18 سبتمبر أيلول. وهبط عائد الأذون لأجل 266 يوما إلى 16.394 بالمئة من 16.420 بالمئة في العطاء الأخير المماثل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 