انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم
القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.
ونزل متوسط العائد على سندات خمس سنوات إلى 17.302 بالمئة من 17.350 بالمئة في العطاء السابق في الثامن من سبتمبر أيلول.
وهبط متوسط العائد على سندات عشر سنوات إلى 17.461 بالمئة من 17.527 بالمئة في العطاء السابق في السابع من سبتمبر أيلول. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.