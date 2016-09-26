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انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

Mon Sep 26, 2016 12:19pm GMT
 
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القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

ونزل متوسط العائد على سندات خمس سنوات إلى 17.302 بالمئة من 17.350 بالمئة في العطاء السابق في الثامن من سبتمبر أيلول.

وهبط متوسط العائد على سندات عشر سنوات إلى 17.461 بالمئة من 17.527 بالمئة في العطاء السابق في السابع من سبتمبر أيلول. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 