انخفاض العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الأربعاء.

انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.750 بالمئة من 15.794 بالمئة في العطاء السابق يوم 22 سبتمبر أيلول وتراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 16.424 بالمئة من 16.437 بالمئة في العطاء السابق المماثل. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)