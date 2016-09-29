تراجع عائد الأذون المصرية لأجل 3 أشهر واستقرار عائد 9 أشهر

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر اليوم الخميس في حين استقر العائد على أذون الحزانة لأجل تسعة شهور.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 14.593بالمئة من 14.775 بالمئة في العطاء السابق يوم 25 سبتمبر أيلول واستقر العائد على أذون 273 يوما عند 16.394 بالمئة كما كان في العطاء السابق المماثل يوم 25 سبتمبر أيلول. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)