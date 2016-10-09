مقدمة 1-بالم هيلز المصرية تسعى لاصدار سندات بنحو مليار جنيه

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القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية اليوم الأحد إنها بدأت الإجراءات التنفيذية لإصدار سندات بنحو مليار جنيه (113 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن اصدار السندات يأتي "ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال توريق لأوراق القبض الآجلة والخاصة بالوحدات السكنية المسلمة للعملاء بما يقرب من 2.5 مليار جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات".

وبحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 2.47 جنيه بارتفاع 1.2 بالمئة.

تباشر بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

وتوقعت الشركة السندات "خلال الربع الأخير من 2016 بمبلغ يتراوح بين 350 إلى 450 مليون جنيه في هيئة أوراق قبض آجلة... على أن يتم إصدار باقي المبلغ المتبقي خلال العامين الماليين 2017-2018." وأوضحت أن فترة استحقاق السندات قد تصل إلى خمس سنوات.