تفاوت العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية

القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر انخفض في حين ارتفع العائد على أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 14.507 بالمئة من 14.775 بالمئة في العطاء السابق يوم الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول.