انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الاثنين انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم.

ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمئة من 17.302 بالمئة في العطاء السابق في 26 سبتمبر أيلول.