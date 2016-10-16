تفاوت العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية
القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر انخفض في حين ارتفع العائد على أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما قليلا إلى 14.504 بالمئة من 14.507 بالمئة في العطاء السابق يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 16.490 بالمئة من 16.415 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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