إلغاء إصدار سندات لأجل 1.5 عام وارتفاع العائد على سندات 3 و7 سنوات في مصر

القاهرة 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن وزارة المالية ألغت إصدار سندات لأجل 1.5 عام في مزاد الخزانة اليوم الاثنين في حين ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة وسبعة أعوام.