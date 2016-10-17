إلغاء إصدار سندات لأجل 1.5 عام وارتفاع العائد على سندات 3 و7 سنوات في مصر
القاهرة 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن وزارة المالية ألغت إصدار سندات لأجل 1.5 عام في مزاد الخزانة اليوم الاثنين في حين ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة وسبعة أعوام.
وزاد عائد سندات لأجل ثلاثة أعوام إلى 17.037 بالمئة من 16.982بالمئة في العطاء السابق في 3 أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع عائد السندات لأجل سبعة أعوام إلى 17.419 بالمئة من 17.393 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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