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وزير: مصر تبدأ الجولة الترويجية لسندات مزمعة في نوفمبر

Mon Oct 24, 2016 3:51pm GMT
 
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القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إن مصر ستبدأ الجولة الترويجية لإصدار سندات دولية مزمع في الأسبوع الثاني أو الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

كانت مصر قالت في أغسطس آب إنها تنوي إصدار سندات دولية بثلاثة إلى خمسة مليارات دولار في نهاية سبتمبر أيلول.

وأبلغ الجارحي مناسبة لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أنه أصبح من المرجح الآن تسويق السندات في الشهر القادم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 