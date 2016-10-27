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متحدث: مجلس صندوق النقد من المتوقع أن يدرس قرض مصر خلال أسابيع قليلة

Thu Oct 27, 2016 2:53pm GMT
 
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واشنطن 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج... نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 