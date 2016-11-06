العائد على أذون خزانة مصرية يقفز في أول مزاد بعد تعويم الجنيه

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفز العائد على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر اليوم الأحد في أول مزاد بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما 19.055 في المئة من 14.594 في المئة في المزاد المماثل السابق.