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العائد على أذون خزانة مصرية يقفز في أول مزاد بعد تعويم الجنيه

Sun Nov 6, 2016 4:09pm GMT
 
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القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفز العائد على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر اليوم الأحد في أول مزاد بعد قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما 19.055 في المئة من 14.594 في المئة في المزاد المماثل السابق.

وقفز متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 266 يوما إلى 20.367 في المئة من 16.545 في المئة في المزاد المماثل السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
 