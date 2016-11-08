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مصدران حكوميان: تراجع عجز الموازنة في مصر إلى نحو 2.4% في الربع/1

Tue Nov 8, 2016 5:54am GMT
 
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القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الثلاثاء إن عجز الموازنة خلال الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 تراجع إلى نحو 2.4 بالمئة من 2.8 بالمئة قبل عام.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "العجز الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 76.816 مليار جنيه من 78.280 مليار قبل عام. والنسبة إلى الناتج المحلي بلغت 2.4 بالمئة من 2.8 بالمئة قبل عام."

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

وقال المصدران إن فوائد الدين بلغت خلال الربع الأول من 2016-2017 نحو 57.189 مليار جنيه من 50.704 مليار في 2015-2016.

وحررت مصر عملتها المحلية الخميس الماضي أمام باقي العملات ورفعت أسعار المواد البترولية في خطوة تهدف لإنعاش اقتصادها المتخم بالمشاكل. (إعداد إيهاب فاروق - تحرير مروة رشاد - هاتف 0020223948031)
 