مديرة صندوق النقد تقول ستوصي المجلس بالموافقة على قرض مصر

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال لاجارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف.