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مسؤول: مصر تتسلم الشريحة الأولى لقرض الصندوق الثلاثاء

Tue Nov 8, 2016 4:21pm GMT
 
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القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية في تصريحات لرويترز أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس آب من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر تشرين الثاني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 