وزير: مصر تستهدف 2-2.5 مليار دولار في جولة سندات هذا الشهر

القاهرة 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت مذكرة للمجموعة المالية هيرمس عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله إن وزارته حددت أسبوعا حتى 23 نوفمبر تشرين الثاني كموعد مؤقت لبدء الجولة الترويجية لسند دولية بين مليارين و2.5 مليار دولار.

كان الجارحي يتحدث خلال مؤتمر بالهاتف مساء أمس الثلاثاء حيث قال إن السندات ستساعد في سد فجوة تمويل متوقعة بين 32 و34 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وتتوقع مصر الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول الأسبوع المقبل هي جزء من قرض بقيمة 12 مليار دولار يهدف لمساعدة مصر في الخروج من أزمتها الاقتصادية ومنع مزيد من الانخفاض في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في الآونة الأخيرة.