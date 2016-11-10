المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك دولية.

وقال البيان "قام البنك المركزي المصري بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد."

وأضاف "سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028."