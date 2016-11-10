مصحح-مصر تصدر سندات بقيمة 4 مليارات دولار في طرح خاص ببورصة ايرلندا

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الخميس إنها أصدرت سندات بقيمة أربعة مليارات دولار في طرح خاص ببورصة ايرلندا لصالح البنك المركزي المصري.

ويشمل هذا الطرح إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد سنوي قدره 4.62 بالمئة تستحق في 10 ديسمبر كانون الأول 2017 وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي 6.75 بالمئة تستحق في 10 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سنوي سبعة بالمئة تستحق في 10 نوفمبر تشرين الثاني 2028. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)