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مصر تقول قد تؤجل إصدارا مزمعا لسندات دولية

Thu Nov 10, 2016 8:13am GMT
 
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القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لتلفزيون العربية اليوم الخميس إن مصر تدرس تأجيل خططها لإصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار.

كان الجارحي قال في وقت سابق إن مصر ستبدأ الجولة الترويجية للسندات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر بيعها سندات بأربعة مليارات دولار في طرح خاص بالبورصة الأيرلندية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 