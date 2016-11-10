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مصر تقول ما زالت تخطط لإصدار سندات دولية بنهاية العام

Thu Nov 10, 2016 12:20pm GMT
 
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القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس إن مصر ما زالت تخطط لإصدار سندات دولارية دولية بحلول نهاية العام لكنها ستحدد التوقيت المناسب له بعد دراسة تأثير فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة في بيان "الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الموضوعة لإصدار السندات الدولارية الدولية بالأسواق العالمية.

"الطرح الخاص للسندات الذي تم أمس الأربعاء لا يتعارض مع خطة وزارة المالية في إصدار السندات الدولارية الدولية والمزمع طرحها خلال الفترة القادمة."

كانت الوزارة قالت في بيان اليوم إنها أصدرت أمس سندات بقيمة أربعة مليارات دولار في طرح خاص ببورصة ايرلندا لصالح البنك المركزي المصري. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 