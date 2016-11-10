مسؤول: مصر تبدأ الترويج للسندات الدولية 23 نوفمبر في دبي ولندن ولوكسمبورج

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الخميس إن الحملة الترويجية للسندات الدولارية الدولية تبدأ 23 نوفمبر تشرين الثاني في لندن ولوكسمبورج ودبي.

وقال معيط لرويترز "هذا مؤشر على إمكانية الطرح فى البورصات الثلاث بحسب ما تسفر عنه الحملة الترويجية."

وتخطط مصر لإصدار سندات دولية بين مليارين و2.5 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأصدرت وزارة المالية أمس سندات في طرح خاص بقيمة أربعة مليارات دولار في بورصة ايرلندا لصالح البنك المركزي المصري.

وقال معيط إن الهدف الرئيسي من طرح السندات هو زيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 مليارا و30 مليار دولار بنهاية العام.