انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - انخفض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر اليوم الأحد في ثاني عطاء للبنك المركزي منذ تحرير سعر الصرف وفاقت عروض شراء الأذون لأجل تسعة أشهر أربعة أمثال الحجم المقبول تقريبا.

وقال البنك المركزي إن العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نزل إلى 18.028 بالمئة في المتوسط من 19.055 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

وانخفض عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 18.715 بالمئة من 20.367 بالمئة.