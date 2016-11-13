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مقابلة-مصر تقترب من اتفاق مساعدة أوروبي قيمته 800 مليون دولار

Sun Nov 13, 2016 1:42pm GMT
 
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القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر إن مصر تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام.

وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الافريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 