انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر اليوم الأحد في العطاء الأسبوعي.

وهبط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 17.744 بالمئة في المتوسط من 18.028 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

وتراجع عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 17.610 بالمئة من 18.715 بالمئة.