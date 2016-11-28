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مصر تخطط لطرح سندات دولية في النصف/1 من يناير وشريحة ثانية في النصف/2 من 2017

Mon Nov 28, 2016 10:03am GMT
 
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القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله اليوم الاثنين إن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير كانون الثاني المقبل وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017.

وكانت مصر تعتزم بدء جولة ترويج للسندات الدولية في نوفمبر تشرين الثاني ولكنها قالت في وقت لاحق إنها قد تؤجله عدة أسابيع بسبب اضطرابات السوق.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 