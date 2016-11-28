مصر تخطط لطرح سندات دولية في النصف/1 من يناير وشريحة ثانية في النصف/2 من 2017

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله اليوم الاثنين إن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير كانون الثاني المقبل وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017.