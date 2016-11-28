مقدمة 1-مصر تخطط لطرح سندات دولية في النصف/1 من يناير وشريحة ثانية في النصف/2 من 2017

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القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قوله اليوم الاثنين إن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير كانون الثاني المقبل وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017.

وكانت مصر تعتزم بدء جولة ترويج للسندات الدولية في نوفمبر تشرين الثاني ولكنها قالت في وقت لاحق إنها قد تؤجله عدة أسابيع بسبب اضطرابات السوق.

وفي الثالث من نوفمبر شترين الثاني تخلى البنك المركزي عن تحديد سعر الجنيه المصري عند 8.8 جنيه مقابل دولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية في خطوة تهدف لجذب المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا بعد انتفاضة 2011 وتحفيز تدفقات العملة الصعبة.

وقفزت العائدات على سندات الخزانة المصرية في المزادات التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة ولكنها انخفضت فيما بعد مع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية.

ونقلت الوكالة عن الجارحي قوله في مؤتمر مالي في القاهرة إن الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية بلغت نحو 500 مليون دولار في الاسبوعين التاليين لتحرير سعر الصرف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وقعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شريطة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة شملت فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات -التي قادت لارتفاع معدل التضخم الرئيسي بالفعل- لارتفاع التضخم بشكل أكبر إلا أن الجارحي توقع أن تخف الضغوط التضخمية في النصف الثاني من 2017.

وقفز معدل التضخم الرئيسي إلى 15.72 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 13.93 بالمئة قبل عام إلا أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض للشهر الثاني في أكتوبر تشرين الأول بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أعوام في اغسطس آب.