هبوط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات في عطاء
القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط كثيرا في عطاء اليوم الاثنين.
ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 16.750 بالمئة من 18.573 بالمئة في العطاء السابق.
وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل سبع سنوات إلى 16.972 بالمئة من 18.373 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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