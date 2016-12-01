ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء اليوم

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.589 بالمئة من 18.258 بالمئة في العطاء السابق في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 18.508 بالمئة من 18.034 بالمئة في العطاء السابق المماثل.