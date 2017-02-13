Tue 8 Aug 2017 | 23:56 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات ينخفض في عطاء

Mon Feb 13, 2017 11:48am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات وعشر سنوات هبط اليوم الاثنين.

وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.676 بالمئة من 17.478 بالمئة في المتوسط في العطاء السابق. ونزل متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 16.784 بالمئة من 17.345 بالمئة في المتوسط في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 