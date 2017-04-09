هبوط عائد الأذون المصرية لأجل 3 أشهر وارتفاع عائد 9 أشهر
القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد بينما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر.
وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل لثلاثة أشهر إلى 19.413 بالمئة من 19.418 بالمئة في أحدث عطاء مماثل.
وارتفع عائد أذون تسعة أشهر إلى 19.196 بالمئة من 19.178 بالمئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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