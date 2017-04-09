هبوط عائد الأذون المصرية لأجل 3 أشهر وارتفاع عائد 9 أشهر

القاهرة 9 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بشكل طفيف في عطاء اليوم الأحد بينما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر.