ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء

القاهرة 12 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الأربعاء.

وارتفع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.419 بالمئة من 19.380 بالمئة في العطاء السابق. وزاد متوسط عائد أذون 364 يوما زيادة طفيفة إلى 19.136 بالمئة من 19.122 بالمئة.

وباع البنك المركزي أذون خزانة قيمتها الإجمالية 13.531 مليار جنيه مصري (746 مليون دولار) منها 1.3 مليار اشتراها المستثمرون الأجانب حسبما ذكره سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية.

يشتري الأجانب في ديون الحكومة المصرية منجذبين إلى عوائدها المرتفعة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وأوضح خلاف أن حيازات المستثمرين الأجانب من الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة المصرية بلغت 86.6 مليار جنيه في 11 أبريل نيسان ارتفاعا من نحو تسعة مليارات فقط في يناير كانون الثاني.

وسجل الجنيه نحو 18.1 جنيه للدولار اليوم بينما كان سعره الرسمي قبل قرار التعويم 8.8 جنيه.