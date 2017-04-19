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مصر ترفع الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار

Wed Apr 19, 2017 5:23pm GMT
 
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القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.

وقالت الحكومة في بيان تلقت رويترز نسخة منه "وافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ خمسة مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن ملياري دولار."

وكانت مصر باعت في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وذكر بيان الحكومة اليوم أن رفع الحد الأقصى يأتي "في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي."

يسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2011. (تغطية صحفية إيهاب فاروق وعبد المنعم درار للنشرة العربية)
 