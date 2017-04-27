مقدمة 1-تراجع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء

(لإضافة إجمالي حيازات الأجانب)

القاهرة 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وبلغ متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما 19.276 بالمئة انخفاضا من 19.392 بالمئة في العطاء السابق. وتراجع عائد أذون 364 يوما إلى 18.988 بالمئة من 19.032 بالمئة سابقا.

يشتري الأجانب في ديون الحكومة المصرية منجذبين إلى عوائدها المرتفعة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية إن المستثمرين الأجانب أصبحوا يحوزون من الأوراق المالية للحكومة المصرية ما قيمته الإجمالية 91.8 مليار جنيه (5.11 مليار دولار) في 25 ابريل نيسان.

وذلك أعلى بكثير من مستوى يناير كانون الثاني البالغ نحو تسعة مليارات جنيه.