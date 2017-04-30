استطلاع-صناديق الشرق الأوسط تتأهب لخطوات صوب رفع تصنيف البورصة السعودية

من سيلين أسود

دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط متفائلون تجاه الأسهم السعودية اعتقادا بأن الرياض بصدد خطوات جديدة للوصول إلى وضع السوق الناشئة في حين تحولوا سلبا تجاه أدوات الدخل الثابت في المنطقة.

وتقرر ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو حزيران ما إذا كانت ستدرس إمكانية ضم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة في حين قالت اف.تي.اس.إي إنها ستقرر في سبتمبر أيلول ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى سوق ناشئة ثانوية.

وحتى إذا بدأت ام.اس.سي.آي الدراسة وجاءت النتيجة إيجابية فمن المرجح أن تنتظر الرياض حتى عام 2019 لإدراجها على المؤشر إذا التزمت ام.اس.سي.آي بالجدول الزمني المعتاد. لكن عددا كبيرا من مديري الصناديق يتوقعون نتيجة إيجابية وبدأوا بالفعل وضع ذلك في الاعتبار عند تخصيص الاستثمارات.

وقال ساتشين موهيندرا مدير المحفظة في أبوظبي للاستثمار "نعتقد أن السعودية ستستحوذ علي 2.5 إلى ثلاثة بالمئة من مؤشرات الأسواق الناشئة.

"من المتوقع أن تجتذب السعودية إجمالا 12 مليار دولار من التدفقات الخاملة في عامي 2018 و2019 بفضل الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة".

تحظى السوق السعودية بأكبر نسبة إقبال من محافظ الاستثمار في المنطقة. وخلص المسح إلى أن 54 بالمئة من المديرين يتوقعون زيادة استثماراتهم في الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يخطط ثمانية بالمئة فقط لخفضها دون تغير يذكر عن الشهر السابق.

في غضون ذلك فقدت الإمارات العربية المتحدة جزءا من بريقها بعد أن جاءت نتائج الربع الأول من العام التي أعلنتها الشركات الإماراتية حتى الآن قوية لكن ليس بالقدر الكافي لدفع السوق للخروج من حالة التوقف لالتقاط الأنفاس.