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مقدمة 1-مصر تلغي عطاء لبيع سندات لأجل 7 سنوات وارتفاع عائد 3 سنوات

Sun Apr 30, 2017 1:32pm GMT
 
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(لإضافة تعليق مصرفيين)

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن مصر ألغت عطاء لبيع سندات لأجل سبع سنوات اليوم الأحد.

وقال البنك إن متوسط العائد على سندات لأجل ثلاث سنوات ارتفع إلى 17.229 بالمئة من 17.097 بالمئة.

لم يذكر البنك المركزي ولا وزارة المالية سببا لإلغاء العطاء. لكن مصرفيين قالا إن السبب الأرجح أن العروض التي قدمتها البنوك كانت أعلى من أن تقبلها وزارة المالية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 