تباين عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن عوائد الأذون المصرية لأجل ستة أشهر وسنة تباينت في عطاء اليوم الخميس.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.272 بالمئة من 19.276 بالمئة في العطاء السابق.

وارتفع العائد على الأذون لأجل 357 يوما إلى 19.050 بالمئة من 18.988 بالمئة في العطاء السابق.

ويقبل الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية المصرية تحت إغراء عوائدها المرتفعة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية إن المستثمرين الأجانب يحوزون أوراقا مالية حكومية مصرية بلغ إجماليها 91.8 مليار جنيه (5.11 مليار دولار) في 25 أبريل نيسان.