عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز بعد رفع الفائدة

القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 18.760 بالمئة من 17.357 بالمئة في العطاء السابق في حين زاد عائد سندات العشر سنوات إلى 18.652 بالمئة من 17.244 بالمئة.