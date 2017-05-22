عوائد سندات الخزانة المصرية تقفز بعد رفع الفائدة
القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.
وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 18.760 بالمئة من 17.357 بالمئة في العطاء السابق في حين زاد عائد سندات العشر سنوات إلى 18.652 بالمئة من 17.244 بالمئة.
كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس أمس الأحد مشيرا إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة وذلك رغم توقعات الاقتصاديين بأن يبقي على الفائدة دون تغيير. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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