المصري الخليجي يوقع اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي
القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المصري الخليجي في بيان اليوم الاثنين إنه وقع اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على قرض قيمته 20 مليون دولار يُخصص بالكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كانت أرباح البنك زادت 44 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 401.5 مليون جنيه (22.2 مليون دولار) في حين نمت محفظة قروضه 130 بالمئة وارتفعت ودائع العملاء 94 بالمئة إلى 40.65 مليار جنيه.
(الدولار = 18.05 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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