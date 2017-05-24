مصر تعدل السعر الاسترشادي لسندات دولية دولارية

من روبرت هوج

لندن 24 مايو أيار (آي.اف.آر) - عدلت وزارة المالية المصرية السعر الاسترشادي في إعادة فتح باب الاكتتاب بسندات دولية دولارية تصدر على ثلاث شرائح.

وحددت مصر السعر الاسترشادي للإصدار المستحق في يناير كانون الثاني 2022 عند 5.50 بالمئة تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس وذلك مقارنة مع 6.125 بالمئة على الإصدار الأصلي البالغ 1.75 مليار دولار.

وحددت السعر الاسترشادي لاستحقاق يناير كانون الثاني 2027 عند 6.75 بالمئة تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس ولاستحقاق يناير كانون الثاني 2047 عند 8.05 بالمئة تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس.

كان سعر الإصدار الأصلي استحقاق 2027 بلغ 7.50 بالمئة وبقيمة مليار دولار في حين كان سعر استحقاق 2047 عند 8.50 بالمئة وحجمه 1.25 مليار دولار.

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للشرائح الثلاث حوالي 5.60 و6.85 و8.15 بالمئة على الترتيب وإجمالي طلبات الاكتتاب 5.2 مليار دولار مع ميل إلى الآجال الأطول.

يتولى ترتيب العملية بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.