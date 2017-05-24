مصر تطلق إعادة فتح سندات دولية بثلاثة مليارات دولار

دبي 24 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات أن مصر أطلقت إعادة فتح باب الاكتتاب في سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار استحقاق 2022 و2027 و2047 .

وأطلقت مصر سندات 2022 بقيمة 750 مليون دولار عند 5.45 بالمئة وسندات 2027 بمليار دولار عند 6.65 بالمئة وسندات 2047 بقيمة 1.25 مليار دولار عند 7.95 بالمئة.