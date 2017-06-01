انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة
أول يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية التي أجلها ستة أشهر وسنة انخفض في عطاء اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة التي أجلها 182 يوما إلى 20.441 بالمئة مقارنة مع 20.661 بالمئة في العطاء السابق.
ونزل العائد على الأذون التي أجلها 357 يوما إلى 20.494 بالمئة مقارنة مع 20.588 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
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