ماركت: ارتفاع تكلفة التأمين على ديون قطر لأعلى مستوى في شهرين

لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة متهمة إياها بدعم "الإرهاب".

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل نيسان.

ينطوي الإجراء الخليجي المنسق على تصعيد حاد للخلاف المتعلق بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، أقدم تنظيم إسلامي في العالم، ويضيف اتهامات جديدة بأن الدوحة تدعم مخططات إيران في المنطقة.