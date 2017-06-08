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مسؤول: مصر جذبت 8.4 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين منذ التعويم

Thu Jun 8, 2017 7:25am GMT
 
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القاهرة 8 يونيو حزيران (رويترز) - قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز اليوم الخميس إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو أيار.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية.

وقال كوجك لرويترز "استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار في مايو و8.4 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو".

ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت رخيصة ومغرية وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع. (تغطية صحفية عبد الرحمن عادل - إعداد إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 