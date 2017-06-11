انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما بشكل طفيف إلى 20.317 بالمئة من 20.366 بالمئة في البيع السابق.