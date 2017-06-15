ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 20.384 بالمئة من 20.373 بالمئة في البيع السابق.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 20.307 بالمئة من 20.274 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

ويقبل الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية المصرية منذ أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في الشهر الماضي.