وزير: مصر تحصل على الدفعة الثانية من قرض الصندوق خلال 2-3 أسابيع

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كانت بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو أيار من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الجارحي لرويترز "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".