ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر وانخفاض عائد سندات 3 سنوات

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الخميس فيما انخفض العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات.

وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 20.375 بالمئة من 20.244 بالمئة في العطاء السابق يوم 18 يونيو حزيران. وارتفع عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 20.662 بالمئة من 20.350 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

وفي عطاء آخر اليوم، انخفض متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 18.358 بالمئة من 18.382 في العطاء السابق يوم 21 يونيو حزيران.

وجرى تغيير مواعيد عطاء البنك المركزي بسبب عطلات عامة في مصر.