ارتفاع إصدارات ديون الأسواق الناشئة في النصف/1 بدعم من توقعات متفائلة وتدفقات

لندن 30 يونيو حزيران (رويترز) - ساهم تحسن الوضع الاقتصادي وتعطش المستثمرين للعوائد في زيادة مبيعات الديون بالنقد الأجنبي من حكومات وشركات الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأشهر الستة الأولى من 2017.

وزادت مبيعات السندات التي تصدرها شركات وحكومات في أنحاء الدول النامية إلى ما يزيد قليلا عن 355 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017، في أقوي أداء نصف سنوي خلال ما لا يقل عن عشرة سنوات بحسب بيانات تومسون رويترز.

وتظهر البيانات أن جميع مناطق العالم شهدت زيادة في أحجام وكمية الصفقات، في الوقت الذي شكل فيه المصدرون في منطقة آسيا والمحيط الهادي نحو 50 في المئة من جميع مبيعات الدين.

وقال مايكل باور من انفستك لإدارة الأصول "إنه تحالف التوافق... الأسواق الناشئة تريد الاقتراض وعلى الجانب الآخر أناس يرغبون في العائد".

واستثمر مدراء الصناديق، الذين يواجهون أسعار فائدة منخفضة في معظم أنحاء العالم المتقدم، أموالا في الأسواق الناشئة لأشهر عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال ما أطلق عليه الدورة الفائقة للسلع الأولية.

وقال باتريك استيرويلاس من إمسو لإدارة الأصول إن احتمال قيام صناع السياسات في العالم المتقدم برفع أسعار الفائدة أو سحب حزم التحفيز مثل أيضا حافزا للمصدرين.

وقال استيرويلاس "من المنطقي أن تدخل في تمويل طويل الأجل بأسعار مناسبة" مضيفا أن التهديد الناتج عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى تحريك النشاط الاقتصادي والأسعار ساهمت في هذا المزيج.

وقال جيه.بي مورجان في توقعاته للأسواق الناشئة التي أرسلها إلى عملائه في وقت سابق من هذا الشهر إن من المتوقع أن تستمر إصدارات حكومات الأسواق الناشئة، التي تمثل نحو ثلث مبيعات الديون، بوتيرة سريعة.