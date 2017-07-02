مسؤول: 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية بأدوات الدين المصرية في 2016-2017
القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الأحد إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017.
وقال أحمد كوجك في اتصال هاتفي مع رويترز "استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية بلغت 1.250 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) فقط ونحو تسعة مليارات دولار منذ التعويم."
وأوضح أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 1.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2015-2016.
كان البنك المركزي المصري حرر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي سعر صرف الجنيه مما فتح شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية وأذون الخزانة ذات العائد المرتفع. (تغطية صحفية عبد الرحمن عادل - إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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