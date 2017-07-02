انخفاض العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 10 سنوات وارتفاعه على أذون لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة لأجل عشر سنوات هبط في عطاء اليوم الأحد بينما ارتفعت العائدات على أذون خزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء آخر.

وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 18.296 في المئة من 18.384 في المئة في العطاء السابق في 19 يونيو حزيران.

وارتفع متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما إلى 21.032 في المئة من 20.384 في المئة في العطاء السابق في 15 يونيو حزيران بينما زاد العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 21.047 في المئة من 20.307 في المئة في العطاء المماثل السابق.

وتزايد إقبال المستثمرين على أدوات الدين المحلية في مصر منذ عوم البنك المركزي الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار برنامج قروض من صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.